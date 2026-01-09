先端技術見本市「CES」の日立製作所ブース＝8日、米ラスベガス（共同）【ラスベガス共同】日立製作所の米デジタル部門のアリヤ・バリラニ氏は8日（日本時間9日）、先端技術の見本市「CES」で講演し、人工知能（AI）の活用で「日立は特にインフラや産業分野に注力する」と述べた。ブースでは鉄道や電力、工場の設備状況をAIによりリアルタイムで点検する事業を展示した。連携する米半導体大手エヌビディア幹部も登壇。「全ての