俳優松田龍平（42）が9日、テレビ朝日スタジオで、この日開始のテレビ朝日系1月期金曜ナイトドラマ「探偵さん、リュック開いてますよ」（午後11時15分）の記者会見に登壇した。温泉街を舞台に、主人公の探偵兼発明家に持ち込まれる奇妙な依頼を、奇想天外な方法で解決するという物語。同会場には作品に登場する発明品が並んだ。松田は企画段階から参加し、「探偵なんですけど、走ったりアクションをしたりしたくないというところか