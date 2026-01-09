登録者数150万人を誇るYouTubeチャンネル「令和の虎」2代目主宰の林尚弘氏が9日、自身のX（旧ツイッター）を更新。現在の心境をつづった。「いくら批判されても構わない。自分なりに考えた結論がある。みんなにいまわかってもらおうとは思わない。でも、この決断が正しかったといつかみんなにわかってもらえる日が来ると信じてる」と対象者を明かさなかった上で、自身の思いをつづった。言及こそしなかったが、同チャンネルに出演