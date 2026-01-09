『ウマ娘 プリティーダービー』や『グランブルーファンタジー』などを手掛けるCygamesは、AIを活用したサービスやツールの開発・提供を行う株式会社Cygames AI Studioを子会社として設立した。 生成AIは、蓄積された知見を次の創造の原動力へと変える可能性を持つ重要な技術だと捉えている。サイゲームスがゲーム開発で培った経験をもとに、クリエイターが安