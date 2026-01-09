著名人を騙る人物からの架空の投資話を信じ、下関市の40代女性が現金1170万円余りをだまし取られました。警察によりますと、下関市に住む40代の女性は去年9月、インスタグラムを通じて著名人を騙る人物と知り合うと、その後、LINEに誘導され、「優良株を教える」「私が教える取引所に投資すれば NISAより儲かる」などと架空の株式投資を勧められました。話を信じた女性はその後、指示されるままに架空の投資アプリをダウンロӦ