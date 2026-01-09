京都府警の男性巡査部長が「脚が細くてスタイルがいい」などと部下の女性警察官に繰り返し発言したとして、本部長注意の処分を受けました。去年１２月２５日付で本部長注意の内部処分を受けたのは、山科警察署に勤務する４０代の男性巡査部長です。京都府警によりますと、巡査部長は去年１０月中旬から１１月中旬までのいずれも勤務時間中に、部下の女性警察官に「脚が細くてスタイルがいい」などと容姿を褒める内容や、性的な内容