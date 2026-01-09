球場に掲げられている日本野球機構（NPB）の旗日本野球機構（NPB）は9日、パ・リーグ観戦の手引書「2026年度パシフィック・リーグBLUEBOOK」の予約販売を開始したと発表した。価格は3300円（送料別）で予約期間は2月20日まで。購入はNPB公式オンラインショップで。