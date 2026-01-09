日本ハムの伊藤大海投手（28）が9日、エスコンフィールドで自主トレを公開した。チームの後輩である金村、細野、松本遼とキャッチボールやランニングなどで汗を流し、「1年間をしっかりと戦うベースを見直す作業をしている」と現状を明かした。すでに今春のWBCに出場する侍ジャパンにも選出されており、「今年は大事な一年になるので、いろいろとしっかりとやります」と世界一と、リーグ優勝の2つのタイトルをにらんでいた。