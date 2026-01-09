豚肉と白菜を重ねて蒸し煮にするだけで、驚くほどとろとろ。牛乳と酢を加えた瞬間、味がぐっと引き締まり、コクと後味のよさが際立ちます。想像以上のうまみに、ふんわり立つ湯気までがごちそう。寒い日は、もうこれで決まりです！『豚と白菜のとろとろミルフィーユ蒸し』のレシピ材料（2人分）豚バラ薄切り肉……200g 白菜……1/4株（約600g） 牛乳……3/4カップ 塩……小さじ1/3 こしょう……少々 小麦粉……大さじ1 バター（常