アジア株中国CPI伸び加速も目標には程遠い豪VICの電力需要14年来最高の見込み 東京時間14:01現在 香港ハンセン指数 26172.31（+23.00+0.09%） 中国上海総合指数 4095.33（+12.35+0.30%） 台湾加権指数 30367.41（+6.86+0.02%） 韓国総合株価指数 4579.42（+27.05+0.59%） 豪ＡＳＸ２００指数 8716.10（-4.66-0.05%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 84120.06（-60.90-0.07%） アジ