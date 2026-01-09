東京時間に伝わった指標・ニュース ※経済指標 【中国】 消費者物価指数（CPI）（12月）10:30 結果0.8% 予想0.8%前回0.7%（前年比) 生産者物価指数（PPI）（12月）10:30 結果-1.9% 予想-2.0%前回-2.2%（前年比) ※要人発言やニュース 目立った要人発言やニュースはありませんでした