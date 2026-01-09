フランス遠征明けの前走ジャパンカップで4着のダービー馬クロワデュノール（牡4＝斉藤崇、父キタサンブラック）はドバイワールドカップデー（3月28日、メイダン）のドバイシーマクラシック（芝2410メートル）とドバイワールドカップ（ダート2000メートル）に予備登録する。9日、サンデーサラブレッドクラブが発表した。前走後は栗東トレセン近郊のノーザンファームしがらきで調整中。次走は未定ながら選択肢を増やすため、ドバ