原口アヤ子さん（左）と面会する袴田ひで子さん＝9日午前、鹿児島県（袴田さん支援クラブ提供）鹿児島県大崎町で1979年に男性の遺体が見つかった「大崎事件」で、殺人罪などで服役した原口アヤ子さん（98）の第5次再審請求を受け、静岡県一家4人殺害事件で再審無罪が確定した袴田巌さん（89）の姉で親交のあるひで子さん（92）らが9日、鹿児島県内の入所先施設を訪ね「再審開始はもうすぐ。もう少し頑張って」と激励した。原口