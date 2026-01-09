阪神電鉄は9日、2月22日に阪神甲子園球場で小学1〜3年生を対象とした「MISPO！体験会2026」を開催すると発表した。本イベントは今回で3回目の開催となる。全10種目のうち、ボールを投げる・捕る・打つを中心とした「野球」とだ円形のボールを参加児童で協力しながら渡し合う新種目の「タグラグビー」を阪神甲子園球場の3塁ブルペンで体験できる。イベント終了後にはグラウンドレベルで記念撮影も楽しむことができる。参加料