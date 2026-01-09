ツエ-ゲン金沢は9日、同日に日程が発表された明治安田J2・J3百年構想リーグのホームゲーム全試合で会場が未定となっていることについて、ホーム・金沢ゴーゴーカレースタジアムの一部設備不良により使用可否が判断できる状況にはないためだと説明した。クラブによると金沢ゴーゴーカレースタジアムは「昨年末の強風被害により屋根の一部が損壊し、現在も安全確認および復旧工事の準備」を進めている状況だという。その上で「ク