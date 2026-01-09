Jリーグは9日、明治安田J1百年構想リーグEAST第1節のFC東京対鹿島アントラーズが日本テレビ系全国ネットで生中継されることを発表した。日本テレビでのスーパーカップを除いたJリーグ生中継は2008年の東京ヴェルディ対横浜F・マリノス以来で、録画中継を含めると09年の東京V対北海道コンサドーレ札幌以来となる。日本テレビは2月7日(土)午後1時30分から午後3時40分までの放送枠で、最大10分延長と伝えている。