Jリーグは9日、明治安田J1百年構想リーグ全カードのキックオフ日時や会場を発表した。明治安田J1百年構想リーグはEASTとWESTに分かれて開催し、同順位同士が対戦するプレーオフラウンドで順位を決定する。プレーオフラウンドはWESTのホームで第1戦、EASTのホームで第2戦を実施。POラウンドのキックオフ日時と会場も発表された。▽EAST第1節2月6日(金)横浜FM 19:00 町田 [日産ス]2月7日(土)千葉 13:00 浦和 [フクアリ]FC東京 13