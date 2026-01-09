Jリーグは9日、明治安田J2・J3百年構想リーグ全試合のキックオフ日時と会場を発表した。明治安田J2・J3百年構想リーグはEAST-A、EAST-B、WEST-A、WEST-Bに10チームずつ分かれて地域リーグラウンドを開催し、その後に各グループ同順位同士が対戦するプレーオフラウンドで最終順位を決定する。POラウンドは第1戦がEAST-A、WEST-AをホームクラブとしてEAST-A vs. EAST-B、WEST-A vs. WEST-Bの組み合わせで開催。第2戦は地域リー