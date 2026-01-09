文部科学省は、2027年ごろにISS＝国際宇宙ステーションに長期滞在する宇宙飛行士に諏訪理さんが選ばれたことを発表しました。松本文科相は、9日の会見で諏訪理さんが2027年ごろにISS＝国際宇宙ステーションへ長期滞在する宇宙飛行士に指名されたことを発表しました。諏訪さんは、2024年に宇宙飛行士に認定され、今回がISSの長期滞在が初めてとなります。