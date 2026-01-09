玉木宏主演のフジテレビドラマ「プロフェッショナル保険調査員・天音蓮」が８日にスタートした。渡部篤郎、岡崎紗絵、小手伸也、野間口徹ら豪華なレギュラー陣に加え、初回は要潤、風間俊介らがゲスト登場した。序盤、天音蓮（玉木宏）と栗田凛（岡崎紗絵）のバディが出会ったバーで、天音が口説いていた謎の美女役でゆいかれんが出演した。元宝塚歌劇団の娘役で、ネットでも話題に。「わお、ゆいかれんちゃんじゃん！」