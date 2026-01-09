タレントの丸山礼（28）が9日、自身のインスタグラムを更新。女優の土屋太鳳（30）とのツーショットを公開し、注目を集めている。「土屋太鳳様のお導き」と書き始めた丸山。土屋のモノマネで、本物と同じポーズをした2ショットを公開した。「大晦日のザワつく大追跡、ご覧いただきありがとうございました！」とつづり、「昨年もたくさんものまねさせていただいた太鳳様が、大追跡のセットで撮影日が被る最高な日に」と土屋と