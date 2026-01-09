サッカー元日本代表ＦＷのカズこと三浦知良（５８）が９日、都内の明治安田ホールで、Ｊ３福島への加入会見に出席し「とても興奮しております。またここでチャレンジできることを幸せに思います」と、２月で５９歳を向かえる新シーズンに向けて意気込みを語った。黒のネクタイとスーツ姿で登場し、「今日は何でも質問してください」と笑顔。加入の決め手を問われ、「Ｊリーグ、Ｊ３でプレーできる。自分自身ＪＦＬでチームが昇