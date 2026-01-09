９日午前１０時５０分頃、新潟市東区太平の市道が陥没していると、通行人から１１０番があった。新潟東署によると片側１車線の道路のセンターライン付近に直径５メートルほど穴が開いており、深さは１メートル以上とみられるという。通りかかったトラックの後輪が落ちたが、自力で抜け出したという。けが人はなかった。現場は午後２時現在、通行止めとなっている。新潟市は地中の下水道管の状態などを確認し、陥没原因を調べる