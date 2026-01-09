政府は、来週、奈良県で高市総理大臣と韓国の李在明（イ・ジェミョン）大統領が首脳会談を行うと発表しました。李在明大統領は、夫人を伴って、13日に来日し、14日まで奈良県に滞在して日韓首脳会談などに臨みます。高市総理の地元・奈良の訪問は李大統領からの希望で、木原官房長官は、「首脳同士の率直なやり取りを通じ、二国間関係のさらなる進展に向けた議論ができるのでは」と期待を示しています。複数の政府関係者によると、