漫才コンビ「中川家」が９日、ニッポン放送のラジオ番組「中川家ザ・ラジオショー」で、スターと言われる芸能人の振る舞いについて語った。中川家の剛は、昨年大みそかの「ＮＨＫ紅白歌合戦」を見たそうで、「矢沢永吉さん、知ってる？歌った後、１７分後にはもう家、着いてたらしいで」。弟の礼二も仕事が終わるとすぐに家に帰ることで知られている。剛が「礼二くんも、それ負けたでしょ？」と聞くと、礼二は「さすがにな