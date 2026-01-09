【モデルプレス＝2026/01/09】モデルの桜井美悠が1月8日、自身のInstagramストーリーズを更新。母親との貴重な親子ショットを公開し、話題を呼んでいる。【写真】28歳ママモデル「若々しい」母親とのオソロ服2ショット◆桜井美悠、母親と「珍しい」記念写真＆お揃いコーデを披露桜井は「ママと記念に写真も！普段いっしょに撮らんから、珍しい」と綴り、母親と焼肉を楽しんでいる様子を投稿。桜井がベージュ、母親がグレーのファー