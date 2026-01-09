昨年の日本ダービーを制したクロワデュノール（牡４歳、栗東・斉藤崇史厩舎、父キタサンブラック）が、ドバイ・ワールドＣ・Ｇ１（３月２８日、メイダン競馬場、ダート２０００メートル）と、同日のドバイ・シーマクラシック・Ｇ１（芝２４１０メートル）に予備登録を行った。１月９日、サンデーサラブレッドクラブがホームページで発表した。同馬は昨年のジャパンＣで４着のあと、外厩のノーザンファームしがらきで調整されて