フー・ファイターズのリズムギタリスト、パット・スメアが「奇妙なガーデニング事故」で左足の複数の骨を折り、今後のライブをいくつか欠席することが明らかになった。バンドはこの事態をユーモアで包み、パットが車椅子に乗ったフェイク雑誌の表紙を作成し、インスタグラムで公開。「緊急速報パット・スメアに奇妙なガーデニング事故発生！」と見出しがついている。 【写真】伝説的ロックバン