岡山中央警察署 車を酒気を帯び運転して事故を起こしたとして、岡山市北区今の飲食店経営の男（29）が9日、道路交通法違反の疑いで現行犯逮捕されました。 警察によりますと、男は9日午前8時30分ごろ、岡山市北区柳町の市道で、酒気を帯びた状態で乗用車を運転し、80歳の歯科医師の男性が運転する自転車に衝突した疑いが持たれています。男性にけがはありませんでした。 男からの110番通報を受けて警察官が現場に駆け付