突然の「半導体産業団地湖南移転論」に竜仁の住民と業界は当惑感を隠せずにいる。サムスン国家産業団地の敷地で工場を運営する化粧品容器製造業者代表のヤン氏（57）は「産業団地ができるというので工場の敷地4000坪を買ったが、今になって湖南に移転とはあきれる」と語った。近隣住民のキム・スンニョさん（56）は「産業団地造成がプチムゲでもないのに、得票につながるからといって重要な国のことを簡単にひっくり返すべきではな