7日、京畿道竜仁市処仁区遠三面（キョンギド・ヨンインシ・チョイング・ウォンサムミョン）。ここに入ると、約150メートルの高さの巨大な骨組みが視野を圧倒した。昨年2月に着工したSKハイニックス竜仁半導体一般産業団地の第1基ファブ（Fab、半導体生産工場）の骨組みが輪郭を表した。高くそびえるタワークレーンの下で大きなダンプトラックとミキサー車が絶えず出入りしている。第1基ファブは工事がかなり進み、来年5月に稼働を