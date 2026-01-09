9日のボートレース平和島、最終日第6Rで4艇の集団フライングが発生した。3号艇の海老沢泰行、5号艇の熊倉幹太、6号艇の多田有佑がコンマプラス01。4号艇の仲航太がコンマプラス03のスリットオーバー。一方、2号艇の宮内直哉がコンマ09、1号艇の木下陽介がコンマ03で1、2着。なお、2連単と単勝式が成立し他は不成立。総売り上げ3032万4900円の99・7％にあたる3024万7900円が返還となった。