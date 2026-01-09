東京消防庁などによりますと、きょう午後0時45分ごろ、東京・東村山市富士見町で「隣の建物から煙が見える」と119番通報がありました。2階建てのアパートの2階の一室から火が出て、消防車など26台が出動し消火活動にあたっていますが、隣の建物と合わせて50平方メートルが延焼中です。この火事で火元となったアパートに住む1人がけがをして搬送されましたが、けがの程度はわかっていません。現場は西武多摩湖線の八坂駅から北西に