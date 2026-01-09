Ｈｅｙ！Ｓａｙ！ＪＵＭＰの伊野尾慧（３５）が９日、都内で行われた「ガウディ没後１００年公式事業ＮＡＫＥＤｍｅｅｔｓガウディ展」に出席した。青い髪色で登場。明治大学理工学部建築学科を卒業している伊野尾はガウディの展示物に「僕にとってガウディは歴史上の人物、教科書の一人なんですけど、展示を通して実際に悩み創作してデザインをしたんだなと感じました」と感心。ガウディの学生時代の断面図を見て「