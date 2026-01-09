明治は、バレンタイン施策の一環として無垢チョコレート「明治ミルクチョコレート」などの板チョコで6日からキャンペーンを順次展開して手作り需要を喚起している。近年の板チョコの手作り需要の高まりを受けた動き。昨年のバレンタインデーでは、1月上旬から様々なコンテンツを用意して手作りチョコや推しチョコを提案したところ板チョコの販売が上向き、以降、好調に推移している。サンリオキャラクターズとコラボしたオリ