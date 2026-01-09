2026年2⽉15⽇（⽇）にIGアリーナにて開催を予定している『Samsung Galaxy presents TGC in あいち・なごや 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION』（以下、TGC in あいち・なごや 2026）が追加情報を発表した。『TGC in あいち・なごや 2026』豪華出演者第6弾！郄松アロハ、山中柔太朗ら出演「BULLET TRAIN ARENA TOUR 2025-2026 “REAL?”」を開催中の9人組メインダンサー＆バックボーカルグループ・超特急の