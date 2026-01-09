¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥Ï¥é¥¤¥Á¡×ß·ÉôÍ¤¡Ê39¡Ë¤¬9Æü¡¢MC¤òÌ³¤á¤ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤Ý¤«¤Ý¤«¡×¡Ê·î¡Á¶âÍËÁ°11¡¦50¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¿Í´Ö´Ø·¸¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëÇº¤ß¤ÎÁêÃÌÁê¼ê¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¥¢¥ó¥¸¥ã¥Ã¥·¥å¡×»ùÅè°ìºÈ¡Ê53¡Ë¤ò´«¤á¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£Æ±ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢7¿ÍÁÈ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡×ÂçÀ¾Î®À±¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿¡£¥á¥ó¥Ð¡¼Æ±»Î¤Î¸òÎ®¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÂçÀ¾¤Ï¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÃç¤¤¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¹ðÇò¤·¤¿¡£¡Ö¤½¤ì¤³¤½º£Æü¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÀ¾Èª¡ÊÂç¸ã¡Ë¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ê¤ó¤Ç¤¹