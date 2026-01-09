2018年、兵庫県伊丹市の市立伊丹病院の研修医だった男性＝当時（25）＝が自殺し、遺族が長時間労働による精神障害が原因として市に約1億3千万円の賠償を求めた訴訟が、神戸地裁で和解したことが9日分かった。市が見舞金を支払う他、死亡の経過記録を病院が継続的に保管し、職員研修に活用すると約束する内容。