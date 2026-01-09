オンラインで取材に応じる吉村紗也香＝8日ミラノ・コルティナ冬季五輪に出場するカーリング女子日本代表フォルティウスの吉村紗也香らが8日、遠征先のカナダからオンラインで取材に応じた。約1カ月後の本番へ「もうすぐ始まるという、わくわくした気持ちが強い。体と心の準備を万端にして臨む」と笑顔で意気込んだ。選手たちはメンタルトレーニングの一環で、金メダル獲得の瞬間などを想像し、紙に書き出しているという。最終