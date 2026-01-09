J1神戸は9日、トップチームコーチに前清水監督の秋葉忠宏氏(50)が就任すると発表した。秋葉氏を含め、計8人が新たにトップチームのコーチングスタッフに就任する。秋葉氏の他にも、コーチに竹谷昂祐氏（34）、アシスタントGKコーチ兼U21GKコーチに富居大樹氏（36）、U21監督兼トップチームアシスタントコーチに中口雅史氏（53）、U21コーチ兼トップチームアシスタントコーチに橋本英郎氏（46）、フィジカルコーチに生駒武志氏