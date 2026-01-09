ファミリーマートは、1月13日(火)午前10時から、お歳暮ギフトを割引価格で販売する「訳ありセール」を、ECサイト「ファミマオンライン」で開催する。ギフトの余剰在庫を放出するセールとして、これまでも年始や秋ごろに行ってきた人気企画。今回は、取り扱い商品数過去最大の27商品を用意。過去のセールで人気を集めたカニ缶や調味料のほか、和洋のブランド菓子、コーヒーなどのギフトを取り揃えた。販売価格の割引率は最大50%で、