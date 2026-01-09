ローソンは、2026年1月13日から『ご当地!うまいもん祭』を実施し、北海道、東北、関東、東海･北陸、近畿、中国･四国、九州･沖縄の7つの地域ごとに、ご当地の食材やソウルフード、名店とコラボした『ご当地からあげクン』(各税込298円)を発売する。「ナチュラルローソン」「ローソンストア100」では販売しない。〈累計約420種のフレーバーのからあげクンを発売〉ローソンの看板商品『からあげクン』は、1986年の発売以来、累計販売