巨人は９日、２月２１日にジャイアンツタウンスタジアムで開催される「ＴＯＫＹＯＧＩＡＮＴＳＴＯＷＮランニングフェスティバル２０２６」に、今季からアカデミーコーチを務める球団ＯＢの今村信貴氏と松原聖弥氏が参加することを発表した。今村氏は太成学院大高から２０１１年ドラフト２位で巨人に入団。松原氏は明星大から２０１６年育成選手ドラフト５位で入団し、２０２４年からは若林楽人とのトレードで西武へ移籍