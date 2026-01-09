Ｊ３福島に加入した元日本代表ＦＷ三浦知良（５８）が９日、都内で会見し、プロ４１年目のシーズンに向けた抱負を語った。過去２シーズンはＪＦＬ鈴鹿でプレーし、Ｊリーグ復帰は２１年の横浜ＦＣ（Ｊ１）以来、５季ぶりとなる。ダークグレーのスーツ姿で会見に臨んだカズは「またここでチャレンジできることを幸せに思います」と話した。福島に加入を決めた理由については「やはりまずＪリーグ、Ｊ３でプレーできること。ＪＦ