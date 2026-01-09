月山一郎（奈良県）大和住月山貞伸造（花押）／令和七年朱炎 子どもの健やかな成長を願う「お守り刀」の展覧会が岡山市で開かれています。 「お守り刀」は、生まれた子どもの健やかな成長や魔除けを願う短い刀です。 林原美術館で開かれている「お守り刀展覧会」では、全国の職人が応募した刀のうち刀本体の形を作る「刀身」や、美しく磨く「研磨」など4つの部門で入選した作品46点が展示されています。 文部