巨人の会田有志３軍監督が９日、今季の育成方針に「一芸に秀でた選手の供給」を掲げた。さらには引退を発表した佐野日大、中大の後輩・沢村拓一にも言及。「高校、大学、プロになるにつれて、だんだん良くなってきた選手。寂しい気持ちもあるけれど、メジャーにも行けて自分の中で尊敬している。よくやったなと思う」と労った。この日から育成練習が始まった。指揮官はサウナから持ってきたという砂時計を置いて「毎日砂は落ち