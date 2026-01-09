きょう1月9日、沖縄県の宮古島でヒカンザクラが開花しました。平年より8日早く、昨年より3日遅い開花です。全国の気象官署で今年初めてのサクラの開花となりました。宮古島でヒカンザクラ開花全国トップのさくら開花きょう1月9日、宮古島でヒカンザクラが開花しました。平年より8日早く、昨年より3日遅い開花です。全国の気象官署で今年初めてのさくらの開花発表となりました。昨年(2025年)は1月5日に、那覇で4年連続全国のトッ