日本相撲協会は９日、東京・両国国技館で取組編成会議を開き、幕内の初日と２日目、十両の初日の取組を決めた。横綱・大の里（二所ノ関）は初日に幕内・一山本（放駒）、２日目に小結・王鵬（大嶽）と対戦する。この日、茨城・阿見町である部屋での稽古は非公開になった。先場所・千秋楽に左肩痛で休場し、状態が注目される中、集中して最終調整したようだ。一山本とは十両だった２３年秋場所の初対戦で敗れたが、最近は３連勝