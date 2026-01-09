中国が日本に対し軍事転用の可能性がある品目の輸出を禁止したことについて、赤沢経済産業大臣は詳細な事実関係を確認するとともに、アメリカなどの主要国と連携し対処する考えを示しました。中国の輸出規制強化をめぐっては、規制対象にレアアースが入っている場合の経済に及ぼす打撃が懸念されています。赤沢経済産業大臣はきょうの会見で、内容が不明瞭な点が多く、事実関係を把握している段階だと説明しました。赤沢 経済