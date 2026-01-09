「timelesz」原嘉孝（30）が、8日放送のフジテレビ「トークィーンズ」（木曜後11・00）に出演。テレビやネットで初公開だという恋愛観を語り、共演者を驚かせた。彼女にとって「付属品でいい」という原。結婚後の生活を想像し「日曜日の休日とかに“出て行って”“どこか出かけて”」という女性がタイプだと話した。さらに「ケンカとか争うことにエネルギーを使うと仕事に支障が出る。（彼女より仕事？）絶対ですね」とあく